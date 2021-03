Fariba ha rischiato l’espulsione dall’Isola dei Famosi per aver infranto il regolamento

(Di giovedì 18 marzo 2021)Tehrani hadi esser squalificata da L’Isola deia 48 ore dal suo sbarco peril. Ieri, infatti, la mamma di Giulia Salemi – con la complicità di Ubaldo Lanza – ha usato un suo assorbente per accendere il fuoco. Fra i cavilli del contratto de L’Isola dei, infatti, ci sarebbe la clausola che vieterebbe ai naufraghi l’accensione del fuoco con oggetti non presenti sulla spiaggia, come fogli di carta (dei vari comunicati), assorbenti o carta igienica.hala squalifica, il video del comunicato Per questo motivo oggi su Parasite Island è arrivato il comunicato con tanto di ultimatum degli autori: o fuoco spento o espulsione definitiva. “Cari naufraghi di Parasite Island ...

...e superato diversi ostacoli a partire dalla sua realizzazione che quest'anno hadi essere ... la mamma dell'attuale concorrente Giulia Salemi,Tehrani e anche un vero e proprio ex del ...- - > C'è stato però un particolare che hadi rovinare questo incontro e la protagonista -... non appena Signorini ha cercato di coinvolgerla presentandola a, si è subito alzata in ...Nel frattempo sui social continuano tutti a chiedersi come sia stato possibile per Fariba accendere un fuoco con un assorbente visto che non abbiamo avuto modo di vedere la scena! Avete un’idea di ...Nel daytime di oggi, 18 marzo 2021, è andato in scena il primo scontro tra i naufraghi. Intanto Fariba e Ubaldo hanno rischiato la ...