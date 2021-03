“Faccio sex working per pagarmi l’università”: perché la prostituzione è un tema prima di tutto etico? (Di giovedì 18 marzo 2021) Che una studentessa di vent’anni, fuori sede, lavori per mantenersi all’università, è una storia trita e ritrita. Ma se in quel tempo libero la studentessa arrotondasse facendo sex working, sarebbe lo stesso? “Il marciapiede non lo vediamo neanche da lontano – ha chiarito da subito la ventenne in un’intervista rilasciata al Corriere – ci mancherebbe. In strada ci sono le vittime della tratta, noi facciamo tutta un’altra cosa – spiega insieme ai suoi ‘colleghi’ – ci iscriviamo come sugar baby. Vendiamo esperienze e non c’è disparità di potere perché noi abbiamo la giovinezza, loro il denaro”. Così racconta la sua storia la studentessa di Economia, insieme alla sua coinquilina che frequenta il Conservatorio e al suo amico, studente di Scienze politiche: tutti più o meno del giro. Un tempo, non troppo lontano, avremmo sintetizzato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 18 marzo 2021) Che una studentessa di vent’anni, fuori sede, lavori per mantenersi al, è una storia trita e ritrita. Ma se in quel tempo libero la studentessa arrotondasse facendo sex, sarebbe lo stesso? “Il marciapiede non lo vediamo neanche da lontano – ha chiarito da subito la ventenne in un’intervista rilasciata al Corriere – ci mancherebbe. In strada ci sono le vittime della tratta, noi facciamo tutta un’altra cosa – spiega insieme ai suoi ‘colleghi’ – ci iscriviamo come sugar baby. Vendiamo esperienze e non c’è disparità di poterenoi abbiamo la giovinezza, loro il denaro”. Così racconta la sua storia la studentessa di Economia, insieme alla sua coinquilina che frequenta il Conservatorio e al suo amico, studente di Scienze politiche: tutti più o meno del giro. Un tempo, non troppo lontano, avremmo sintetizzato ...

acedbln : scusa fai johnny rotten dei sex pistols così abbiamo spam insieme che io faccio sid - mrccrmt : Scusi Marco buona sera, sei prostituto? Quanto costa un pompino? — Io non faccio appropriazione culturale dei sex w… - giamaicano2828 : RT @lys_secrets: Manca L ultimo bottone ... lo slaccio o me lo faccio slacciare ? ?? #giovedignocca #buongiorno #goodmornig #today #girl #h… - RIVtweet : RT @Irinaxi4: Mommy'dark little boy!?? Vieni da mamma non ti faccio niente....forse???????? Solo su @RIVtweet ? ti aspetto my #little #boy?? #sex… - BlackInside17 : RT @Irinaxi4: Mommy'dark little boy!?? Vieni da mamma non ti faccio niente....forse???????? Solo su @RIVtweet ? ti aspetto my #little #boy?? #sex… -