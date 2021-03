Fa tappa ad Alcamo il tour Out in the Street | alla scoperta delle città a 5 Stelle

Leggi su ilblogdellestelle

(Di giovedì 18 marzo 2021) Di Marco Piazza, portavoce del MoVimento 5al Comune di Bologna e referente della funzione Sharing di Rousseau Siamo arrivatiterza puntata di Out in the, ilche ha inaugurato un nuovo modello: quello del turismo amministrativo! Conoscendo il Sindaco, ascoltando quello che ha fatto, i problemi che ha risolto conosciamo il suo comune da un punto di vista nuovo e affascinante. Nella prima puntata con il Sindaco Mariano Gennari di Cattolica, abbiamo scoperto cosa vuol dire amministrare un comune che quintuplica la sua popolazione in alcuni mesi dell’anno. Nella seconda puntata il Sindaco Francesco De Pasquale ci ha fatto scoprire il rapporto tra Carrara e il suo famoso marmo. Questa volta andremo in una terra affascinante e accogliente: la Sicilia. Domenico Surdi sindaco di ...