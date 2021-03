Ex comandante Noe di Bari agli arresti domiciliari Inchiesta della procura di Potenza

(Di giovedì 18 marzo 2021) L’exdel Noe dei Carabinieri di, il tenente colonnello Angelo Colacicco, èsu ordine del gip distrettuale di, con le accuse di depistaggio e calunnia. Le accuse dei pm disi riferiscono la prima a indaginiRepubblica di Lecce su magistrati di Trani; la seconda a una calunnia ai danni del pubblico ministero di Lecce, Roberta Licci. Il tenente colonnello Colacicco e’ attualmente in servizio presso il Comando dell’undicesimo reggimento Carabinieri “Puglia”. (tgnorba) L'articolo ExNoe di...

È stato arrestato e si trova ai domiciliari Angelo Colacicco, in servizio presso il comando dell'Undicesimo Reggimento Carabinieri Puglia, giàdeldi Bari, e accusato di depistaggio delle indagini condotte dalla Procura di Lecce sui magistrati di Trani e di calunnia in danno del pm di Lecce Roberta Licci. I fatti risalgono al ...Angelo Colacicco, giàdeldi Bari, in servizio presso il comando dell'Undicesimo Reggimento Carabinieri Puglia, è stato arrestato ieri e posto ai domiciliari, l'accusa è depistaggio delle indagini condotte ...L’ex comandante del Noe dei Carabinieri di Bari, il tenente colonnello Angelo Colacicco, è agli arresti domiciliari su ordine del gip distrettuale di Potenza, con le accuse di depistaggio e calunnia.Aversa (Caserta) – Attraverso un’interrogazione parlamentare, che lo vede primo firmatario, il deputato Nicola Grimaldi del Movimento 5 Stelle ha chiesto ...