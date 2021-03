Ex carabiniere scomparso | ricerche nel Napoletano | “Ha lasciato un bigliettino” 

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoOre di apprensione a Mugnano di Napoli dove dal tardo pomeriggio di ieri, in via Mugnano-Melito, è in corso una vasta operazione dei carabinieri. Le forze dell’ordine sono alla ricerca di un ex militare dell’Armada ieri mattina, intorno alle 7, facendo perdere le proprie tracce. Tante le volanti impiegate sul territorio e due unità cinofile in campo. I militari hanno perlustrato case e persino l’impianto attiguo all’acquedotto cittadino. L’uomo, 58 anni, di recente congedato dall’Arma, haun biglietto ai suoi familiari. Secondo quanto si apprende, era finito nei mesi scorsi al centro di un’inchiesta giudiziaria per vicende relative al comune di Sant’Antimo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.