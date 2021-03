Eutanasia | l' associazione Coscioni | ' In Italia tutto tace' - La compagna di Dj Fabo | ' Il Vaticano blocca il Parlamento'

Advertising

' Il Parlamento spagnolo ha approvato definitivamente la legge sulla legalizzazione dell', in Italia invece tutto tace'. Così denuncia l'Luca Coscioni spiegando come 'l'approvazione fa della Spagna uno dei quattro Paesi dell'Unione europea che consente a chi è ...'Legge approvata in 7 mesi, da noi dopo 7 anni è tutto fermo' A parlare è il tesoriere dell'Luca Coscioni Marco Cappato. In merito al via libera del Parlamento spagnolo all'a ...Il presidente dell’associazione Right to Die with dignity (DMD), Javier Velasco, ha affermato che la legge “salverà molte sofferenze per molte persone. Saranno richieste poche eutanasie, ma la legge ..."Sentire che dopo il Portogallo, un altro Paese molto vicino a noi per cultura, come la Spagna, si è pronunciato a favore del cambiamento e noi ancora no, mi dispiace molto", commenta Valeria Imbrogno ...