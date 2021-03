Eutanasia | la Spagna ha fatto in sei mesi ciò che l’Italia attende da sette anni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 marzo 2021) Laha legalizzato l’. In Italia le priorità sono sempre altre. Con la pandemia, poi, nemmeno a parlarne: in Parlamento si può commentare le decisioni già prese per decreto, quando va bene. Il Parlamento spagnolo, nonostante la pandemia, hain seiciò che il Parlamento italiano non è riuscito a fare in oltre 7: avviare la discussione in Commissione parlamentare e arrivare all’approvazione di una legge. Il Parlamento spagnolo fa compiere oggi un altro passo avanti importante all’Europa delle libertà civili. Dopo 7e due richiami ufficiali caduti nel vuoto da parte della Corte costituzionale, il Parlamento italiano non ha neanche avviato quella discussione in plenaria che i Parlamentari delle precedente maggioranza avevano garantito sarebbe avvenuta ...