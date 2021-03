Europa League, Young Boys-Ajax: probabili formazioni e dove vederla (Di giovedì 18 marzo 2021) La sfida Young Boys-Ajax parte già sul 3-0 ottenuto dagli olandesi alla Johan Cruijff Arena, e tutti i pronostici danno i lancieri come favoriti per passare il turno. Non solo il risultato della precedente sfida, però, indica che l’Ajax abbia un netto vantaggio. Young Boys-Ajax, assenze ed esclusi Lo Young Boys, al netto della netta sconfitta all’andata, non ottiene i tre punti in Super League da quattro partite: quattro pareggi consecutivi. Questi risultati però non minano un percorso agevole in campionato, dominato con 14 punti di vantaggio in 25 partite disputate su 36 disponibili. Gli svizzeri inoltre non potranno disporre di quattro infortunati: Martins, Petignat, Garcìa e Camara; ai quali si aggiunge lo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 18 marzo 2021) La sfidaparte già sul 3-0 ottenuto dagli olandesi alla Johan Cruijff Arena, e tutti i pronostici danno i lancieri come favoriti per passare il turno. Non solo il risultato della precedente sfida, però, indica che l’abbia un netto vantaggio., assenze ed esclusi Lo, al netto della netta sconfitta all’andata, non ottiene i tre punti in Superda quattro partite: quattro pareggi consecutivi. Questi risultati però non minano un percorso agevole in campionato, dominato con 14 punti di vantaggio in 25 partite disputate su 36 disponibili. Gli svizzeri inoltre non potranno disporre di quattro infortunati: Martins, Petignat, Garcìa e Camara; ai quali si aggiunge lo ...

