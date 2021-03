Europa League, Villarreal-Dinamo Kiev: probabili formazioni e diretta tv (Di giovedì 18 marzo 2021) All’Estadio de la Ceramica di Vila-real va in scena Villarreal-Dinamo Kiev, ritorno degli ottavi di finale di Europa League. I padroni di casa, ritrovata la vittoria in campionato e forti del 2-0 dell’andata, proveranno ad amministrare e a centrare la qualificazione ai quarti senza troppi affanni. Gli ospiti, invece, dovranno provare l’impresa complicata anche dalle numerose assenze. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 21:00 di questa sera. Il momento del Villarreal Dopo un digiuno lungo 9 giornate, il Villarreal è tornato a vincere anche in Liga con il 3-1 rifilato all’Eibar ad Ipurua. La zona Champions sembra ormai scappata definitivamente, ma con 11 partite ancora da giocare la quinta posizione della Real Sociedad a +5 è a portata di mano. Ma se in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 18 marzo 2021) All’Estadio de la Ceramica di Vila-real va in scena, ritorno degli ottavi di finale di. I padroni di casa, ritrovata la vittoria in campionato e forti del 2-0 dell’andata, proveranno ad amministrare e a centrare la qualificazione ai quarti senza troppi affanni. Gli ospiti, invece, dovranno provare l’impresa complicata anche dalle numerose assenze. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 21:00 di questa sera. Il momento delDopo un digiuno lungo 9 giornate, ilè tornato a vincere anche in Liga con il 3-1 rifilato all’Eibar ad Ipurua. La zona Champions sembra ormai scappata definitivamente, ma con 11 partite ancora da giocare la quinta posizione della Real Sociedad a +5 è a portata di mano. Ma se in ...

Ultime Notizie dalla rete : Europa League Milan, Meite in netto vantaggio su Tonali Commenta per primo Stefano Pioli è intenzionato a confermare la fiducia a Soualiho Meite questa sera nella sfida di Europa League contro il Manchester United. Il centrocampista francese è in netto vantaggio su Sandro Tonali.

Flop italiano in Champions, Capello: "Al nostro calcio manca qualità e intensità" ... anche la Lazio è stata eliminata agli ottavi di finale di Champions League. Una Champions poco felice per le nostre squadre, che non sono riuscite a entrare nei primi 8 club d'Europa. Ma quali sono ...

Europa League, calendario e orari delle partite degli ottavi Sky Sport Corriere dello Sport: "Ibra, la partita del cuore" "Ibra, la partita del cuore". È il titolo che il Corriere dello Sport dedica al campione svedese in vista del match di Europa League contro il Manchester United, una delle sue ...

Europa League, oggi si chiudono gli ottavi di finale: il programma completo Le partite di Europa League in programma oggi che chiuderanno gli ottavi di finale, con Milan e Roma impegnate contro Manchester United e Shakhtar.

