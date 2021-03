Europa League, Shakhtar-Roma 1-2: Mayoral trascina i giallorossi ai quarti di finale (Di giovedì 18 marzo 2021) La Roma sogna in grande.Shakhtar Donetsk-Roma, rivoluzione Fonseca: fuori Pellegrini ed El Shaarawy. Le formazioni ufficialiLa compagine giallorossa fa il suo in quel di Donetsk, staccando così il pass per i quarti di finale di Europa League. Un record assoluto poiché da quando la seconda competizione Europea ha acquisito questa denominazione la Roma non aveva mai raggiunto tale traguardo. Paulo Fonseca ha saputo gestire al meglio la doppia sfida contro la franchigia ucraina, nonché sua ex squadra. E' stato un super Borja Mayoral, assoluto protagonista con una doppietta, a mettere i puntini sulle i, dopo che all'andata il team capitolino aveva battuto per tre reti a zero lo Shakhtar Donetsk di Luís ... Leggi su mediagol (Di giovedì 18 marzo 2021) Lasogna in grande.Donetsk-, rivoluzione Fonseca: fuori Pellegrini ed El Shaarawy. Le formazioni ufficialiLa compagine giallorossa fa il suo in quel di Donetsk, staccando così il pass per ididi. Un record assoluto poiché da quando la seconda competizione Europea ha acquisito questa denominazione lanon aveva mai raggiunto tale traguardo. Paulo Fonseca ha saputo gestire al meglio la doppia sfida contro la franchigia ucraina, nonché sua ex squadra. E' stato un super Borja, assoluto protagonista con una doppietta, a mettere i puntini sulle i, dopo che all'andata il team capitolino aveva battuto per tre reti a zero loDonetsk di Luís ...

