Europa League, Shakhtar Donetsk-Roma 0-0 (Di giovedì 18 marzo 2021) Europa League, il programma e i risultati di giovedì 18 marzo. In campo Milan e Roma. Roma – Europa League, il programma e i risultati di giovedì 18 marzo. Il Milan ospita il Manchester United, la Roma in casa dello Shakhtar Donetsk. Europa League, i risultati di giovedì 18 marzo Di seguito il programma di giovedì 18 marzo, sfide valide per il ritorno degli ottavi di finale della competizione. Mode-Granada 0-0 and. 0-2Dinamo Zagabria-Tottenham 0-0 0-2Arsenal-Olympiacos 0-0 and. 3-1Shakhtar Donetsk-Roma 0-0 and. 0-3Rangers-Slavia-Praga (ore 21) and 1-1Milan-Manchester United (ore 21) and. 1-1Villarreal-Dinamo Kiev (ore 21) and. 2-0Young ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 18 marzo 2021), il programma e i risultati di giovedì 18 marzo. In campo Milan e, il programma e i risultati di giovedì 18 marzo. Il Milan ospita il Manchester United, lain casa dello, i risultati di giovedì 18 marzo Di seguito il programma di giovedì 18 marzo, sfide valide per il ritorno degli ottavi di finale della competizione. Mode-Granada 0-0 and. 0-2Dinamo Zagabria-Tottenham 0-0 0-2Arsenal-Olympiacos 0-0 and. 3-10-0 and. 0-3Rangers-Slavia-Praga (ore 21) and 1-1Milan-Manchester United (ore 21) and. 1-1Villarreal-Dinamo Kiev (ore 21) and. 2-0Young ...

Advertising

GoalItalia : Mondiale ?? Europa League ?? Quattro Scudetti ???? 'E' come un Dalì o un Monet' cit. Raiola ??? @paulpogba compie 28 ann… - ZZiliani : @pisto_gol Il campionato sarebbe strafinito (a dispetto dei precedenti che hai citato) perchè il Milan è in declino… - manoACM1899 : RT @75_franz6: Il miglior centravanti dell'Europa League. - mAnUeL_MiNgHiNi : Questo bollettino di guerra sugli infortuni mi sta facendo passare sempre più in secondo piano l'Europa League Qu… - Kalulismo_ : RT @Tomele03: Visto che vi vedo un po’ depressi... DAI DIAVOLO SCULACCIA IL TUO FAKE FUORI DALL’EUROPA, FALLO PER LA TUA STORIA, PER LA FAR… -