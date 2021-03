Europa League, Roma ai quarti: le possibili avversarie, orario sorteggio (Di giovedì 18 marzo 2021) La Roma di Paulo Fonseca approda ai quarti di Europa League: i giallorossi saranno nell’urna di Nyon tra le migliori otto d’Europa. Le possibili avversarie e l’orario del sorteggio Un’italiana ai quarti di finale di Europa League ed è la Roma di Paulo Fonseca mentre il Milan viene eliminato dal Manchester United. I giallorossi eliminano lo Shakhtar Donetsk vincendo sia all’andata che al ritorno ed entrano tra le migliori otto d’Europa dopo 22 anni. Invece i rossoneri salutano la competizione, battuti di misura dagli inglesi allenati da Solskjaer. La notizia clamorosa è che tra le possibili avversarie non ci sarà ... Leggi su zon (Di giovedì 18 marzo 2021) Ladi Paulo Fonseca approda aidi: i giallorossi saranno nell’urna di Nyon tra le migliori otto d’. Lee l’delUn’italiana aidi finale died è ladi Paulo Fonseca mentre il Milan viene eliminato dal Manchester United. I giallorossi eliminano lo Shakhtar Donetsk vincendo sia all’andata che al ritorno ed entrano tra le migliori otto d’dopo 22 anni. Invece i rossoneri salutano la competizione, battuti di misura dagli inglesi allenati da Solskjaer. La notizia clamorosa è che tra lenon ci sarà ...

