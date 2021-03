Europa League, Milan-Manchester Utd: fuori anche Leao, Castillejo falso nueve. Le formazioni ufficiali (Di giovedì 18 marzo 2021) Il Milan alle 21.00 in campo contro il Manchester United.I rossoneri nella gara valida per il ritorno degli ottavi di finale dovranno vedersela contro i Red Devils dopo l'1-1 rimediato in Inghilterra.Milan: Donnarumma, Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo; Meite, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Krunic; CastillejoManchester United: Henderson ; Wan Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Greenwood, Bruno Fernandes, James; Rashford. Leggi su mediagol (Di giovedì 18 marzo 2021) Ilalle 21.00 in campo contro ilUnited.I rossoneri nella gara valida per il ritorno degli ottavi di finale dovranno vedersela contro i Red Devils dopo l'1-1 rimediato in Inghilterra.: Donnarumma, Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo; Meite, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Krunic;United: Henderson ; Wan Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Greenwood, Bruno Fernandes, James; Rashford.

