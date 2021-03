Europa League, Milan-Manchester Utd 0-1: Pogba regala i quarti ai Red Devils, rossoneri eliminati (Di giovedì 18 marzo 2021) Il Milan saluta l'Europa League: passa 1-0 il Manchester United a San Siro.Dopo l'1-1 ottenuto in terra inglese i rossoneri hanno ceduto di misura ai Red Devils e di conseguenza è stato costretto ad abbandonare la competizione europea. Diverse occasioni potenziali non sfruttate dagli uomini di Stefano Pioli che sono statu puniti da una rete siglata al 56' da Paul Pogba che ha beffato Donnarumma con un tocco dall'interno dell'area di rigore. Leggi su mediagol (Di giovedì 18 marzo 2021) Ilsaluta l': passa 1-0 ilUnited a San Siro.Dopo l'1-1 ottenuto in terra inglese ihanno ceduto di misura ai Rede di conseguenza è stato costretto ad abbandonare la competizione europea. Diverse occasioni potenziali non sfruttate dagli uomini di Stefano Pioli che sono statu puniti da una rete siglata al 56' da Paulche ha beffato Donnarumma con un tocco dall'interno dell'area di rigore.

