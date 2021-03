Europa League, Milan-Manchester United: le formazioni ufficiali (Di giovedì 18 marzo 2021) Dal Teatro dei sogni alla Scala del calcio. Milan-Manchester United è il secondo atto degli ottavi di finale di Europa League e deciderà chi passerà al turno successivo. Si ripartirà dal pari in terra inglese, con l'1-1 che mette i rossoneri in leggero vantaggio. Infatti i Red Devils dovranno vincere o pareggiare segnando dai due gol in su. Fischio d'inizio alle ore 21.caption id="attachment 1106483" align="alignnone" width="4149" Aaron Wan-Bissaka, Manchester United, e Rafael Leao, Milan (Getty Images)/captionLE formazioni ufficialiQueste le scelte di Stefano Pioli e Ole Gunnar Solskjaer:Milan (4-2-3-1): G.Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Meite, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 18 marzo 2021) Dal Teatro dei sogni alla Scala del calcio.è il secondo atto degli ottavi di finale die deciderà chi passerà al turno successivo. Si ripartirà dal pari in terra inglese, con l'1-1 che mette i rossoneri in leggero vantaggio. Infatti i Red Devils dovranno vincere o pareggiare segnando dai due gol in su. Fischio d'inizio alle ore 21.caption id="attachment 1106483" align="alignnone" width="4149" Aaron Wan-Bissaka,, e Rafael Leao,(Getty Images)/captionLEQueste le scelte di Stefano Pioli e Ole Gunnar Solskjaer:(4-2-3-1): G.Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Meite, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, ...

