Europa League: Milan-Manchester United accende la serata di Tv8. Ecco il programma TV degli ottavi (Di giovedì 18 marzo 2021) Milan-Manchester United Dopo la Champions, tocca all’Europa League 2020/2021 definire le squadre che saranno protagoniste ai quarti di finale. Tra loro, contano di esserci anche Milan e Roma, impegnate nel ritorno degli ottavi rispettivamente in casa contro il Manchester United (l’andata terminò 1 a 1) e in trasferta sul campo dello Shakhtar Donetsk (3 a 0 per i giallorossi all’andata). Tutte le partite sono trasmesse in esclusiva dai canali Sky, con un match – quello dei rossoneri – in chiaro su Tv8. Europa League: dove seguire gli ottavi di giovedì 18 marzo 2021 L’Europa League si gioca tutta in un’unica giornata, che è il ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 18 marzo 2021)Dopo la Champions, tocca all’2020/2021 definire le squadre che saranno protagoniste ai quarti di finale. Tra loro, contano di esserci anchee Roma, impegnate nel ritornorispettivamente in casa contro il(l’andata terminò 1 a 1) e in trasferta sul campo dello Shakhtar Donetsk (3 a 0 per i giallorossi all’andata). Tutte le partite sono trasmesse in esclusiva dai canali Sky, con un match – quello dei rossoneri – in chiaro su Tv8.: dove seguire glidi giovedì 18 marzo 2021 L’si gioca tutta in un’unica giornata, che è il ...

