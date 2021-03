Europa League, Milan - Manchester United 0 - 1: Pogba elimina i rossoneri (Di venerdì 19 marzo 2021) Milano, 18 marzo 2021 " Finisce agli ottavi di finale l'avventura in Europa League del Milan , piegato " dopo l'1 - 1 di una settima fa all'Old Trafford " da un gol di Pogba che appena entrato a ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021)o, 18 marzo 2021 " Finisce agli ottavi di finale l'avventura indel, piegato " dopo l'1 - 1 di una settima fa all'Old Trafford " da un gol diche appena entrato a ...

Advertising

socios : La @OfficialASRoma è ai quarti di finale di Europa League! $ASR ? $CHZ - OfficialASRoma : ?? @PFonsecaCoach: 'È importante aver vinto qui, l'#ASRoma non aveva mai battuto lo Shakhtar in trasferta e non era… - SkySport : ?? DINAMO ZAGABRIA-TOTTENHAM 3-0 Risultato finale dopo i tempi supplementari ? ? #Orsic (62') ? #Orsic (83') ?… - UgoBaroni : RT @SkySport: ?? DINAMO ZAGABRIA-TOTTENHAM 3-0 Risultato finale dopo i tempi supplementari ? ? #Orsic (62') ? #Orsic (83') ? #Orsic (106') ?… - UgoBaroni : RT @SkySport: Europa League, le squadre qualificate ai quarti #SkyUEL #UEL #SkySport -