Europa League, Milan-Manchester United 0-1: la decide Pogba. La Roma vola ai quarti (Di giovedì 18 marzo 2021) Europa League, il programma e i risultati di giovedì 18 marzo. In campo Milan e Roma. Roma – Europa League, il programma e i risultati di giovedì 18 marzo. Il Milan ospita il Manchester United, la Roma vince in casa dello Shakhtar Donetsk e vola ai quarti. Europa League, i risultati di giovedì 18 marzo Di seguito il programma di giovedì 18 marzo, sfide valide per il ritorno degli ottavi di finale della competizione. Molde-Granada 2-1 compl. 2-3Dinamo Zagabria-Tottenham 3-0 dts compl. 3-2Arsenal-Olympiacos 0-1 compl. 3-2Shakhtar Donetsk-Roma 1-2 compl. 1-5Rangers-Slavia-Praga 0-2compl. ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 18 marzo 2021), il programma e i risultati di giovedì 18 marzo. In campo, il programma e i risultati di giovedì 18 marzo. Ilospita il, lavince in casa dello Shakhtar Donetsk eai, i risultati di giovedì 18 marzo Di seguito il programma di giovedì 18 marzo, sfide valide per il ritorno degli ottavi di finale della competizione. Molde-Granada 2-1 compl. 2-3Dinamo Zagabria-Tottenham 3-0 dts compl. 3-2Arsenal-Olympiacos 0-1 compl. 3-2Shakhtar Donetsk-1-2 compl. 1-5Rangers-Slavia-Praga 0-2compl. ...

