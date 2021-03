Europa League: Milan-Manchester accende la serata, su Tv8 Diretta Gol. Ecco il programma TV degli ottavi (Di giovedì 18 marzo 2021) Milan-Manchester United Dopo la Champions, tocca all’Europa League 2020/2021 definire le squadre che saranno protagoniste ai quarti di finale. Tra loro, contano di esserci anche Milan e Roma, impegnate nel ritorno degli ottavi rispettivamente in casa contro il Manchester United (l’andata terminò 1 a 1) e in trasferta sul campo dello Shakhtar Donetsk (3 a 0 per i giallorossi all’andata). Tutte le partite sono trasmesse in esclusiva dai canali Sky, mentre in chiaro su Tv8 va Diretta Gol delle 21.00. Europa League: dove seguire gli ottavi di giovedì 18 marzo 2021 L’Europa League si gioca tutta in un’unica giornata, che è il giovedì. Nel dettaglio, gli ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 18 marzo 2021)United Dopo la Champions, tocca all’2020/2021 definire le squadre che saranno protagoniste ai quarti di finale. Tra loro, contano di esserci anchee Roma, impegnate nel ritornorispettivamente in casa contro ilUnited (l’andata terminò 1 a 1) e in trasferta sul campo dello Shakhtar Donetsk (3 a 0 per i giallorossi all’andata). Tutte le partite sono trasmesse in esclusiva dai canali Sky, mentre in chiaro su Tv8 vaGol delle 21.00.: dove seguire glidi giovedì 18 marzo 2021 L’si gioca tutta in un’unica giornata, che è il giovedì. Nel dettaglio, gli ...

Advertising

socios : La @OfficialASRoma è ai quarti di finale di Europa League! $ASR ? $CHZ - OfficialASRoma : ?? @PFonsecaCoach: 'È importante aver vinto qui, l'#ASRoma non aveva mai battuto lo Shakhtar in trasferta e non era… - SkySport : ?? DINAMO ZAGABRIA-TOTTENHAM 3-0 Risultato finale dopo i tempi supplementari ? ? #Orsic (62') ? #Orsic (83') ?… - NewsCalcio_ : RT @SkySport: ?? EUROPA LEAGUE ? ?? LE 8 QUALIFICATE AI QUARTI DI FINALE ? ?? AJAX ?? ARSENAL ?? DINAMO ZAGABRIA ?? GRANADA ?? MANCHESTER UNITED ??… - Elena_di_Troika : Questa volta ed è una cosa molto rara non me la prendo con nessuno, ma è ovvio, ci siamo presentati con 'soffio di… -