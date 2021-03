Europa League: Milan eliminato, vince il Manchester 1-0 (Di venerdì 19 marzo 2021) AGI - Nonostante tanto cuore e tanta determinazione a colmare le pesanti assenze, il Milan non riesce a piazzare il colpaccio con il Manchester United ed è costretto ad abbandonare l'Europa League. Dopo il prezioso 1-1 strappato ad Old Trafford, i rossoneri cadono a San Siro per 1-0 deciso da Paul Pogba. Gli inglesi volano così ai quarti di finale, dove ci sarà soltanto la Roma a tenere alta la bandiera italiana. Equilibrio e tatticismo sono le chiavi del primo tempo, in cui le due compagini lottano ad armi pari non creando però tanti presupposti per riuscire a colpire. Nel quarto d'ora iniziale meglio gli inglesi, che spaventano Donnarumma in particolare al 14' con un tiro dal limite di Bruno Fernandes, mal indirizzato e terminato alto. Da qui in poi, invece, ne esce alla grande la squadra di Pioli, brava a prendere ... Leggi su agi (Di venerdì 19 marzo 2021) AGI - Nonostante tanto cuore e tanta determinazione a colmare le pesanti assenze, ilnon riesce a piazzare il colpaccio con ilUnited ed è costretto ad abbandonare l'. Dopo il prezioso 1-1 strappato ad Old Trafford, i rossoneri cadono a San Siro per 1-0 deciso da Paul Pogba. Gli inglesi volano così ai quarti di finale, dove ci sarà soltanto la Roma a tenere alta la bandiera italiana. Equilibrio e tatticismo sono le chiavi del primo tempo, in cui le due compagini lottano ad armi pari non creando però tanti presupposti per riuscire a colpire. Nel quarto d'ora iniziale meglio gli inglesi, che spaventano Donnarumma in particolare al 14' con un tiro dal limite di Bruno Fernandes, mal indirizzato e terminato alto. Da qui in poi, invece, ne esce alla grande la squadra di Pioli, brava a prendere ...

