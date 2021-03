Europa League: la Roma passa (eliminato lo Shakhtar), mentre il Milan va fuori (battuto da un gol di Pogba) (Di venerdì 19 marzo 2021) La Roma passa il turno, eliminando lo Shakthar (giallorossi vincitori 1-2 anche in trasferta dopo il 4'-0 dell'andata), mentre il Milan viene eliminato dal Manchester United, vittorioso con un gol di Pogba L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 19 marzo 2021) Lail turno, eliminando lo Shakthar (giallorossi vincitori 1-2 anche in trasferta dopo il 4'-0 dell'andata),ilvienedal Manchester United, vittorioso con un gol diL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

socios : La @OfficialASRoma è ai quarti di finale di Europa League! $ASR ? $CHZ - OfficialASRoma : ?? @PFonsecaCoach: 'È importante aver vinto qui, l'#ASRoma non aveva mai battuto lo Shakhtar in trasferta e non era… - SkySport : ?? DINAMO ZAGABRIA-TOTTENHAM 3-0 Risultato finale dopo i tempi supplementari ? ? #Orsic (62') ? #Orsic (83') ?… - 5maggio2002 : E dopo il grande contributo in campionato, decisivo anche in Europa League il grande acquisto di gennaio del Milan… - ilgiornale : Lo United sbanca San Siro per 1-0 grazie alla rete di Paul Pogba che qualifica così i Red Devils. Milan eliminato d… -