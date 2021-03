Europa League, Dinamo Zagabria-Tottenham: probabili formazioni e diretta tv (Di giovedì 18 marzo 2021) Alle 18:55 va in scena la gara Dinamo Zagabria-Tottenham, ritorno degli ottavi di finale di Europa League. I padroni di casa dovranno recuperare lo 0-2 subito all’andata dalla squadra di Josè Mourinho grazie alla doppietta di Harry Kane. Analizziamo la situazione delle squadre, le probabili formazioni e dove vedere la gara. Il momento di forma di Dinamo Zagabria e Tottenham La Dinamo Zagabria dovrà recuperare due gol di svantaggio per passare il turno e andare ai quarti di finale. I croati attraversano un buon momento di forma, hanno infatti vinto 9 partite delle ultime 10 (l’unica sconfitta proprio quella di Londra col Tottenham) e sono in testa al campionato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 18 marzo 2021) Alle 18:55 va in scena la gara, ritorno degli ottavi di finale di. I padroni di casa dovranno recuperare lo 0-2 subito all’andata dalla squadra di Josè Mourinho grazie alla doppietta di Harry Kane. Analizziamo la situazione delle squadre, lee dove vedere la gara. Il momento di forma diLadovrà recuperare due gol di svantaggio per passare il turno e andare ai quarti di finale. I croati attraversano un buon momento di forma, hanno infatti vinto 9 partite delle ultime 10 (l’unica sconfitta proprio quella di Londra col) e sono in testa al campionato ...

