Europa League | calendario di oggi | orari partite 18 marzo | tv | programma | streaming Sky e TV8

Leggi su oasport

(Di giovedì 18 marzo 2021): dopo led’andata si torna in campo negli ottavi di finale della seconda competizione calcistica continentale; con in mente un solo obiettivo per le sedici contendenti, accedere al prossimo turno. Andiamo di seguito a scoprire come sarà strutturato ildi, fra, tv,e difra Sky e TV8: in campo, in rappresentanza dell’Italia, vi saranno prima la Roma e poi il Milan, che se la vedranno rispettivamente contro lo Shaktar Donetsk e il Manchester United. Giovedì 18Ore 18.5518.55 Shakhtar-Roma – SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 253 satellite) e insu Sky Go e Now TV 18.55 Arsenal-Olympiacos – SKY SPORT FOOTBALL e SKY ...