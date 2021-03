Europa League, Arsenal-Olympiacos: probabili formazioni e diretta tv (Di giovedì 18 marzo 2021) Arsenal-Olympiacos, ritorno degli ottavi di Europa League, va in scena alle 18:55 all’Emirates Stadium di Londra. La gara d’andata ad Atene si è conclusa 3-1 per i Gunners. Servirà un miracolo ai greci per passare il turno. Analizziamo la situazione delle squadre, le probabili formazioni e dove vedere la gara. Il momento di forma delle squadre L’Arsenal di Mikel Arteta vive un periodo esaltante grazie alla vittoria nella gara d’andata degli ottavi di Europa League e al derby contro il Tottenham vinto per 2-1. Tra i favoriti per la vittoria finale, i Gunners sono lanciatissimi, hanno infatti vinto 8 partite su 9 nella competizione (più un pareggio). In casa poi l’Arsenal non sbaglia un colpo, nelle ultime 11 gare ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 18 marzo 2021), ritorno degli ottavi di, va in scena alle 18:55 all’Emirates Stadium di Londra. La gara d’andata ad Atene si è conclusa 3-1 per i Gunners. Servirà un miracolo ai greci per passare il turno. Analizziamo la situazione delle squadre, lee dove vedere la gara. Il momento di forma delle squadre L’di Mikel Arteta vive un periodo esaltante grazie alla vittoria nella gara d’andata degli ottavi die al derby contro il Tottenham vinto per 2-1. Tra i favoriti per la vittoria finale, i Gunners sono lanciatissimi, hanno infatti vinto 8 partite su 9 nella competizione (più un pareggio). In casa poi l’non sbaglia un colpo, nelle ultime 11 gare ...

Advertising

OfficialASRoma : ??? Diawara: “Le difficoltà delle squadre italiane dopo gli impegni di Europa League? Posso parlare solo per la Roma… - SkySport : Europa League, Shakhtar Donetsk-Roma si giocherà a porte chiuse - GoalItalia : Mondiale ?? Europa League ?? Quattro Scudetti ???? 'E' come un Dalì o un Monet' cit. Raiola ??? @paulpogba compie 28 ann… - stefanozana : RT @Gazzetta_it: #EuropaLeague #Milan salvaci tu. Contro #ManchesterUnited per riscattare il calcio italiano - filippoASR1927 : @FabrizioPonso @Stidolf1 @TizASRoma1927 @Il__Boccia Europa league champions e coppa intercontinentale (oggi coppa d… -

Ultime Notizie dalla rete : Europa League Flop italiano in Champions, Capello: "Al nostro calcio manca qualità e intensità" ... anche la Lazio è stata eliminata agli ottavi di finale di Champions League. Una Champions poco felice per le nostre squadre, che non sono riuscite a entrare nei primi 8 club d'Europa. Ma quali sono ...

Lazio, il gol di Parolo vale la 'consolazione' e un podio da record... ...contro i campioni d'Europa e del mondo in carica, Marco Parolo con il suo gol si è guadagnato un posto in un club speciale: quello dei marcatori più anziani della storia della Champions League . Il ...

Europa League, calendario e orari delle partite degli ottavi Sky Sport Le probabili formazioni di Milan-Manchester United, ore 21.00 Il Milan cerca il biglietto per i quarti di finale di Europa League. Dopo l'1-1 dell'Old Trafford, i rossoneri si preparano ad ospitare questa sera il Manchester United a San Siro per il ritorno degli ...

Corriere dello Sport: "Ibra, la partita del cuore" "Ibra, la partita del cuore". È il titolo che il Corriere dello Sport dedica al campione svedese in vista del match di Europa League contro il Manchester United, una delle sue ...

... anche la Lazio è stata eliminata agli ottavi di finale di Champions. Una Champions poco felice per le nostre squadre, che non sono riuscite a entrare nei primi 8 club d'. Ma quali sono ......contro i campioni d'e del mondo in carica, Marco Parolo con il suo gol si è guadagnato un posto in un club speciale: quello dei marcatori più anziani della storia della Champions. Il ...Il Milan cerca il biglietto per i quarti di finale di Europa League. Dopo l'1-1 dell'Old Trafford, i rossoneri si preparano ad ospitare questa sera il Manchester United a San Siro per il ritorno degli ..."Ibra, la partita del cuore". È il titolo che il Corriere dello Sport dedica al campione svedese in vista del match di Europa League contro il Manchester United, una delle sue ...