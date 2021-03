Europa League, Arsenal e Granada passano il turno. Tottenham costretto ai supplementari dalla Dinamo Zagabria (Di giovedì 18 marzo 2021) Ecco tutti i verdetti delle 18.55 di Europa League, oltre alla Roma vanno ai quarti di finale anche Arsenal e Granada. costretto ai supplementari il Tottenham, che nei 90? ha perso per 2-0 con la Dinamo Zagabria. Ecco i risultati: Arsenal-Olympiacos 0-1 (andata 3-1) Dinamo Zagabria-Tottenham 2-0 (andata 0-2) ai supplementari Molde-Granada 2-1 (andata 0-2) Shakhtar Donetsk-Roma 1-2 (andata 0-3) Foto: Instagram Arsenal L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 18 marzo 2021) Ecco tutti i verdetti delle 18.55 di, oltre alla Roma vanno ai quarti di finale ancheaiil, che nei 90? ha perso per 2-0 con la. Ecco i risultati:-Olympiacos 0-1 (andata 3-1)2-0 (andata 0-2) aiMolde-2-1 (andata 0-2) Shakhtar Donetsk-Roma 1-2 (andata 0-3) Foto: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

socios : La @OfficialASRoma è ai quarti di finale di Europa League! $ASR ? $CHZ - OptaPaolo : 6 - Borja Mayoral ha segnato sei reti in questa Europa League, nessun giocatore ancora in corsa nella competizione… - DiMarzio : #ShakhtarRoma, le scelte ufficiali dei due allenatori per la gara di #UEL - sportface2016 : #DinamoZagabriaTottenham, Sky Sport interrompe la trasmissione ai supplementari - VoyagerHero : #Pagelle E #Tabellino #Shakhtar-ROMA: #Mayoral #Basta e #Avanza, #Ibanez in difficoltà -