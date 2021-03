Europa League 2020/2021: Tottenham clamorosamente eliminato, rimonta Dinamo Zagabria (Di giovedì 18 marzo 2021) Il Tottenham è uscito di scena dall’Europa League 2020/2021, per mano della Dinamo Zagabria. Gli inglesi sono usciti sconfitti dallo Stadion Maksimir, in Croazia, mediante un devastante 3-0. Una doppietta di Orsic ha trascinato la Dinamo ai supplementari, dopo il 2-0 londinese dell’andata degli ottavi di finale, e ha colpito per la terza volta Lloris al 103?, eludendo la fase difensiva rivedibile degli Spurs. La clamorosa eliminazione del Tottenham è una terribile ciliegina sulla torta su una stagione tutt’altro che convincente degli uomini di José Mourinho, spesso in balìa degli avversari a causa di un reparto difensivo troppo fragile, probabilmente anche psicologicamente. Lamela, Lucas Moura e Kane non hanno evitato l’inesorabile ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 marzo 2021) Ilè uscito di scena dall’, per mano della. Gli inglesi sono usciti sconfitti dallo Stadion Maksimir, in Croazia, mediante un devastante 3-0. Una doppietta di Orsic ha trascinato laai supplementari, dopo il 2-0 londinese dell’andata degli ottavi di finale, e ha colpito per la terza volta Lloris al 103?, eludendo la fase difensiva rivedibile degli Spurs. La clamorosa eliminazione delè una terribile ciliegina sulla torta su una stagione tutt’altro che convincente degli uomini di José Mourinho, spesso in balìa degli avversari a causa di un reparto difensivo troppo fragile, probabilmente anche psicologicamente. Lamela, Lucas Moura e Kane non hanno evitato l’inesorabile ...

