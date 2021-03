Euricse-CNEL | valorizzazione economia sociale per lanciare ripresa

(Di giovedì 18 marzo 2021) (Teleborsa) – Consolidamento attraverso nuove misure finanziarie; sostegno all’innovazione; attuazione dell’amministrazione condivisa; sgravi fiscali per l’occupazione; formazione negli atenei e corsi professionalizzanti; visibilità grazie ad un conto satellite Istat ad hoc; dialogo istituzionale mediante la costituzione di un comitato nazionale per l’; investimento sulle iniziative degli organismi internazionali. Otto le parole-chiave messe a fuoco da, Istituto europeo di ricerca sull’impresa cooperativa e, per un Piano d’azione sull’. Il documento è stato presentato oggi alcon il viceministro dell’e delle Finanze Laura Castelli e condiviso con alcune realtà di spicco del Terzo settore ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Euricse CNEL

Il Messaggero

"L'economia sociale - ha detto il segretario generale, Gianluca Salvatori - è fondamentale ... sottolinea il consigliereGian Paolo Gualaccini, capodelegazione del Terzo Settore - Non ...Prima dell'inizio dei lavori, aperti dal presidente delTiziano Treu , è stato osservato un ... 'L'economia sociale - ha detto Gianluca Salvatori, segretario generale- è fondamentale per ...Consolidamento attraverso nuove misure finanziarie; sostegno all’innovazione; attuazione dell’amministrazione condivisa.Oggi al Cnel la presentazione del contributo Euricse per un Piano d'azione nazionale condiviso con alcune realtà di spicco del Terzo settore come Alleanza delle cooperative italiane, Assifero e Fondaz ...