Esce Tsunami di Stefano D’Orazio, il primo romanzo postumo dell’ex Pooh (Di giovedì 18 marzo 2021) Esce oggi Tsunami di Stefano D’Orazio. Il primo romanzo postumo del compianto ex batterista dei Pooh, scomparso il 6 novembre 2020 con immenso dolore degli storici compagni d’avventura, è stato dato alle stampe dalla moglie Tiziana Giardoni per La Corte Editore. Il primo romanzo postumo dell’ex Pooh Stefano D’Orazio era al lavoro sul progetto da almeno un anno, prima di passare a miglior vita. L’uscita del libro era già programmata da tempo e per questo Tiziana ha scelto di rompere il silenzio e pubblicare il romanzo. Per l’ex Pooh si tratta della terza pubblicazione dopo due romanzi ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 18 marzo 2021)oggidi. Ildel compianto ex batterista dei, scomparso il 6 novembre 2020 con immenso dolore degli storici compagni d’avventura, è stato dato alle stampe dalla moglie Tiziana Giardoni per La Corte Editore. Ilera al lavoro sul progetto da almeno un anno, prima di passare a miglior vita. L’uscita del libro era già programmata da tempo e per questo Tiziana ha scelto di rompere il silenzio e pubblicare il. Per l’exsi tratta della terza pubblicazione dopo due romanzi ...

