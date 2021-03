Erano Brandi e Kandi gemelle di Vite al Limite di 541 kg: il loro cuore si era fermato, ma adesso [FOTO] (Di giovedì 18 marzo 2021) Vite al Limite continua ad appassionare con le sue incredibili storie di vita vera. Centinaia di episodi andati in onda, con altrettante vicende, talvolta drammatiche, e talvolta a lieto fine. Il pubblico da sempre si affeziona ai protagonisti, di cui cerca di seguire le tracce anche una volta fuori dal programma. I pazienti del dottor … L'articolo Erano Brandi e Kandi gemelle di Vite al Limite di 541 kg: il loro cuore si era fermato, ma adesso FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 18 marzo 2021)alcontinua ad appassionare con le sue incredibili storie di vita vera. Centinaia di episodi andati in onda, con altrettante vicende, talvolta drammatiche, e talvolta a lieto fine. Il pubblico da sempre si affeziona ai protagonisti, di cui cerca di seguire le tracce anche una volta fuori dal programma. I pazienti del dottor … L'articolodialdi 541 kg: ilsi era, maproviene da Velvet Gossip.

Advertising

comedicoio_TZ : @beehyvelex Se erano contenti della non presenza della Brandi sono giustissime - MAngelica00 : @annoyingbecca Certo, io per prima, così come una grande fetta non lo avrebbe visto senza personaggi come la Gregor… - M_atil_de03 : RT @darveyfeels_: in quest’isola Angela Melillo parte come mia protettissima e non so se sia una cosa positiva visto che le mie protettissi… - darveyfeels_ : in quest’isola Angela Melillo parte come mia protettissima e non so se sia una cosa positiva visto che le mie prote… - tz_68 : RT @unaragionedipiu: siamo d’accordo tutt* sul fatto che la sera in cui si erano fatti tutti ricci aveva un potenziale altissimo ma che è s… -