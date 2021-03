Equitazione | Dressage Nations Cup Wellington 2021 | dopo la seconda giornata di gare resta in testa la Germania

(Di giovedì 18 marzo 2021) Va in archivio, nella tarda serata italiana, ladella prima tappa dellaCup di, di categoria CDI3*, proseguita a, in Florida, negli Stati Uniti:il FEI Intermediate I ed il FEI Grand Prix Special è inla, davanti agli Stati Uniti, al Canada ed all’Australia. CLASSIFICACUP448.568% Michael KLIMKE – Domino 957 (68.853 – 3) / (68.000 – 3) Kevin KOHMANN – Five Star 74.177 – 2 / 74.206 – 2 Frederic WANDRES – Quizmaster 74.765 – 1 / 76.529 – 1 Christoph KOSCHEL – Eaton Unitechno 74.391 – 2 / 74.500 – 4 2 Stati ...

Va in archivio, nella tarda serata italiana, la seconda giornata della prima tappa della Dressage Nations Cup di equitazione, di categoria CDI3*, proseguita a Wellington, in Florida, negli Stati Uniti ...