Enrico Letta ha nominato la nuova segreteria del Partito Democratico (Di giovedì 18 marzo 2021) Giovedì il neoeletto segretario del Partito Democratico Enrico Letta ha nominato la nuova segreteria del Partito: ne faranno parte 16 persone, di cui 8 donne e 8 uomini. Tra le nomine più rilevanti c’è quella di Lia Quartapelle, 38enne economista e Leggi su ilpost (Di giovedì 18 marzo 2021) Giovedì il neoeletto segretario delhaladel: ne faranno parte 16 persone, di cui 8 donne e 8 uomini. Tra le nomine più rilevanti c’è quella di Lia Quartapelle, 38enne economista e

Advertising

Giorgiolaporta : Enrico #Letta tanto osannato dalla #sinistra è lo stesso signore che quando era a #PalazzoChigi tagliò 8,4 miliardi… - a_padellaro : SONDAGGI: ENRICO COME BRAD PITT - Vorrei tanto conoscere quell’0,8 % di elettori che il giorno prima (dimissioni di… - Agenzia_Ansa : Enrico Letta: la virata di Salvini sull'Ue è come se il Papa dicesse 'Dio non esiste'. Attacco del segretario del P… - BozzaotraMarco : RT @ilfoglio_it: Le prime mosse da segretario ci dicono che Enrico Letta potrebbe portare alla sinistra una dose non indifferente di novità… - ADM_assdemxmi : RT @Agenzia_Ansa: Il segretario del Partito democratico Enrico Letta, ha nominato la Segreteria nazionale. E' composta da 16 membri, di cui… -

Ultime Notizie dalla rete : Enrico Letta Altro che cacciavite, sulla segreteria Pd Enrico Letta torna al bilancino ... magari con 'poche soddisfazioni' agli ex renziani di Base Riformista, ma senza la ventata di rinnovamento che le parole di Enrico Letta all'assemblea nazionale dem di sabato scorso avevano evocato. '...

Pd, tutti i nomi della segreteria di Enrico Letta: c'è anche l'ex ct della Nazionale di pallavolo Berruto Otto uomini e otto donne, ai quali si aggiungono la vicesegretaria Irene Tinagli e il vice Peppe Provenzano. È la squadra nominata dal nuovo segretario del Pd Enrico Letta, con un'età media di poco più di 52 anni. Profili tecnici ma anche attenzione ai delicati equilibri tra le varie correnti del Partito democratico. Tra i nomi c'è anche Mauro Berruto, già ...

Chi è Enrico Letta, l’eterno “enfant prodige” richiamato per guidare il Pd Il Sole 24 ORE Enrico Letta ha nominato la nuova segreteria del Partito Democratico Giovedì il neoeletto segretario del Partito Democratico Enrico Letta ha nominato la nuova segreteria del partito: ne faranno parte 16 persone, di cui 8 donne e 8 uomini. Tra le nomine più rilevanti ...

Pd, Letta nomina la sua segreteria: Campania a bocca asciutta, fuori anche Oddati Sedici nomi, otto donne e otto uomini. Tanti parlamentari, qualche amministratore locale e persino un ex ct della nazionale maschile di pallavolo, Mauro Berruto che si occuperà di sport. Ma neanche un ...

... magari con 'poche soddisfazioni' agli ex renziani di Base Riformista, ma senza la ventata di rinnovamento che le parole diall'assemblea nazionale dem di sabato scorso avevano evocato. '...Otto uomini e otto donne, ai quali si aggiungono la vicesegretaria Irene Tinagli e il vice Peppe Provenzano. È la squadra nominata dal nuovo segretario del Pd, con un'età media di poco più di 52 anni. Profili tecnici ma anche attenzione ai delicati equilibri tra le varie correnti del Partito democratico. Tra i nomi c'è anche Mauro Berruto, già ...Giovedì il neoeletto segretario del Partito Democratico Enrico Letta ha nominato la nuova segreteria del partito: ne faranno parte 16 persone, di cui 8 donne e 8 uomini. Tra le nomine più rilevanti ...Sedici nomi, otto donne e otto uomini. Tanti parlamentari, qualche amministratore locale e persino un ex ct della nazionale maschile di pallavolo, Mauro Berruto che si occuperà di sport. Ma neanche un ...