Enrico Letta ha nominato la nuova segreteria del Partito Democratico (Di giovedì 18 marzo 2021) Giovedì il neoeletto segretario del Partito Democratico Enrico Letta ha nominato la nuova segreteria del Partito: ne faranno parte 16 persone, di cui 8 donne e 8 uomini. Tra le nomine più rilevanti c’è quella di Lia Quartapelle, 38enne economista e Leggi su ilpost (Di giovedì 18 marzo 2021) Giovedì il neoeletto segretario delhaladel: ne faranno parte 16 persone, di cui 8 donne e 8 uomini. Tra le nomine più rilevanti c’è quella di Lia Quartapelle, 38enne economista e

Advertising

DSantanche : Enrico #Letta lancia lo #iussoli, quell’altro statista di Luigi #DiMaio lo riprende entusiasta. Da Marte è tutto, c… - a_padellaro : SONDAGGI: ENRICO COME BRAD PITT - Vorrei tanto conoscere quell’0,8 % di elettori che il giorno prima (dimissioni di… - you_trend : ?? Enrico Letta ha nominato Irene Tinagli e Giuseppe Provenzano vicesegretari del Partito Democratico - MarcoPic12 : RT @Sara_14Jun: 'Erasmus obbligatorio, voto ai sedicenni e ius soli' Ma che Baguette si è fumato Enrico Letta in Francia?! - democristianif1 : I capi delle correnti del Pd masticano amaro per le scelte di Enrico Letta ma sanno bene che ora devono solo far bu… -