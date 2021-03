Eni-Nigeria, vince lo Stato (di diritto). Parla Sapelli (Di giovedì 18 marzo 2021) Una sentenza che “fa scuola”. Per Giulio Sapelli il verdetto di assoluzione che ha concluso il primo grado del “processo del secolo” contro Eni e Shell per una presunta maxi-tangente in Nigeria è “una vittoria dello Stato di diritto”. Storico ed economista della Statale di Milano, Sapelli conosce bene il cane a sei zampe: siede nel Cda della Fondazione Eni Enrico Mattei e in passato ha fatto parte del Cda di Eni. Professore, per la Corte d’Assise di Milano “il fatto non sussiste”. Questa sentenza è una medaglia per l’Eni e per persone come Scaroni o Descalzi della cui onorabilità non ho mai dubitato. E uno schiaffo a quei giornali che hanno fatto un massacro di Eni, dei suoi dirigenti, dell’industria petrolifera tout court. I giudici hanno accolto la tesi difensiva. Eni e Shell non possono rispondere ... Leggi su formiche (Di giovedì 18 marzo 2021) Una sentenza che “fa scuola”. Per Giulioil verdetto di assoluzione che ha concluso il primo grado del “processo del secolo” contro Eni e Shell per una presunta maxi-tangente inè “una vittoria dellodi”. Storico ed economista della Statale di Milano,conosce bene il cane a sei zampe: siede nel Cda della Fondazione Eni Enrico Mattei e in passato ha fatto parte del Cda di Eni. Professore, per la Corte d’Assise di Milano “il fatto non sussiste”. Questa sentenza è una medaglia per l’Eni e per persone come Scaroni o Descalzi della cui onorabilità non ho mai dubitato. E uno schiaffo a quei giornali che hanno fatto un massacro di Eni, dei suoi dirigenti, dell’industria petrolifera tout court. I giudici hanno accolto la tesi difensiva. Eni e Shell non possono rispondere ...

riotta : Caso Nigeria: assolti Descalzi, Scaroni, @eni Shell perché 'il fatto non sussiste'. - Agenzia_Ansa : Claudio Descalzi, ad di Eni, è stato assolto dal Tribunale di Milano nel processo per corruzione internazionale nel… - LauraGaravini : #Descalzi e #Scaroni assolti è una buona notizia. Per l'Italia, perché @eni è un orgoglio italiano nel mondo. E per… - FrancescoBechis : RT @formichenews: Eni-Nigeria, vince lo Stato (di diritto). Parla Sapelli 'Oggi abbiamo la prova che aziende strategiche si possono difend… - formichenews : Eni-Nigeria, vince lo Stato (di diritto). Parla Sapelli 'Oggi abbiamo la prova che aziende strategiche si possono… -