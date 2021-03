Eni, con Descalzi punta sul green: “Nel 2050 leader in prodotti decarbonizzati” (Di giovedì 18 marzo 2021) “Eni sta cambiando volto, in modo radicale e irreversibile”. Lo racconta l’ad Claudio Descalzi, nell’intervento firmato per il ‘Libro dei Fatti’ dell’Adnkronos, spiegando che il Piano di decarbonizzazione delle attività varato a febbraio 2020 “porterà l’azienda da qui a 30 anni a essere leader nella produzione e vendita di prodotti decarbonizzati”. “I princìpi dell’economia circolare saranno tra i pilastri strategici”, evidenza l’ad di Eni, sottolineando che si tratta di un “Piano che per il momento non ha pari nell’industria, con una metodologia di valutazione delle emissioni unica nel settore, comprensiva di tutti i passaggi della catena di produzione e commercializzazione e di tutti i prodotti generati. Una metodologia elaborata in collaborazione con esperti del mondo accademico e attraverso un ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 18 marzo 2021) “Eni sta cambiando volto, in modo radicale e irreversibile”. Lo racconta l’ad Claudio, nell’intervento firmato per il ‘Libro dei Fatti’ dell’Adnkronos, spiegando che il Piano di decarbonizzazione delle attività varato a febbraio 2020 “porterà l’azienda da qui a 30 anni a esserenella produzione e vendita di”. “I princìpi dell’economia circolare saranno tra i pilastri strategici”, evidenza l’ad di Eni, sottolineando che si tratta di un “Piano che per il momento non ha pari nell’industria, con una metodologia di valutazione delle emissioni unica nel settore, comprensiva di tutti i passaggi della catena di produzione e commercializzazione e di tutti igenerati. Una metodologia elaborata in collaborazione con esperti del mondo accademico e attraverso un ...

