Enel: in 2020 ricavi a 64,9 mld (-19,1%), utile netto a 2,6 mld (+20,1%) (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma, 18 mar. (Adnkronos) - Enel ha chiuso il 2020 con ricavi pari a 64,985 miliardi di euro, in calo del 19,1% rispetto al 2019. Una flessione, questa, dovuta principalmente attribuibile ai mercati finali per effetto delle minori quantità di gas ed energia elettrica vendute in Italia e Spagna, sostanzialmente a causa dell'impatto della pandemia da Covid-19, alle attività di generazione termoelettrica e trading in Italia per le minori attività di trading, nonché all'effetto cambi negativo in America Latina. L'utile netto si attesta a 2,61 mld di euro, in progressione del 20,1% rispetto al 2019. Lo rende noto l'Enel dopo che il Cda presieduto da Michele Crisostomo, ha approvato oggi i risultati dell'esercizio 2020. L'Enel nel 2020 ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma, 18 mar. (Adnkronos) -ha chiuso ilconpari a 64,985 miliardi di euro, in calo del 19,1% rispetto al 2019. Una flessione, questa, dovuta principalmente attribuibile ai mercati finali per effetto delle minori quantità di gas ed energia elettrica vendute in Italia e Spagna, sostanzialmente a causa dell'impatto della pandemia da Covid-19, alle attività di generazione termoelettrica e trading in Italia per le minori attività di trading, nonché all'effetto cambi negativo in America Latina. L'si attesta a 2,61 mld di euro, in progressione del 20,1% rispetto al 2019. Lo rende noto l'dopo che il Cda presieduto da Michele Crisostomo, ha approvato oggi i risultati dell'esercizio. L'nelha ...

Advertising

patroleader : RT @flaeicisl: L’ENEL agisce in giudizio contro il MISE chiedendo l’annullamento del Decreto 31 dicembre 2020. Contestata la mancata previs… - flaeifvg : RT @flaeicisl: L’ENEL agisce in giudizio contro il MISE chiedendo l’annullamento del Decreto 31 dicembre 2020. Contestata la mancata previs… - Flavio64947682 : RT @flaeicisl: L’ENEL agisce in giudizio contro il MISE chiedendo l’annullamento del Decreto 31 dicembre 2020. Contestata la mancata previs… - LazioCisl : RT @flaeicisl: L’ENEL agisce in giudizio contro il MISE chiedendo l’annullamento del Decreto 31 dicembre 2020. Contestata la mancata previs… - angelopaoletti3 : @ElisabettaGall7 @lallancita56 A me che ho una casa inagibile dal 2016...arrivano bollette, IMU, Tari. e non ci pos… -