Emporia torna in Italia e dimostra che la tecnologia non ha età (Di giovedì 18 marzo 2021) Emporia commissiona un sondaggio dal quale emerge che gli anziani sono sempre più autonomi nell'utilizzo e nell'acquisto dello smartphone. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 18 marzo 2021)commissiona un sondaggio dal quale emerge che gli anziani sono sempre più autonomi nell'utilizzo e nell'acquisto dello smartphone. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Emporia torna in Italia e dimostra che la tecnologia non ha età - CeotechI : RT @CeotechI: emporia torna in Italia dopo aver lasciato il mercato locale nel 2014... - #emporia #telefonia #cellulare #mobile #telefonino… - 83napolano : RT @CeotechI: emporia torna in Italia dopo aver lasciato il mercato locale nel 2014... - #emporia #telefonia #cellulare #mobile #telefonino… - broby68 : emporia torna in Italia - batista70phone : emporia torna in Italia con una nuova mission adattata al mercato attuale -