Ema: vaccino AstraZeneca sicuro ed efficace, benefici superano rischi (Di giovedì 18 marzo 2021) Con un'ora di ritardo sulla tabella di marcia, la direttrice dell'Ema, l'agenzia europea del farmaco, Emer Cooke ha sciolto la riserva: Il vaccino AstraZeneca è sicuro, efficace, i benefici sono ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 18 marzo 2021) Con un'ora di ritardo sulla tabella di marcia, la direttrice dell'Ema, l'agenzia europea del farmaco, Emer Cooke ha sciolto la riserva: Il, isono ...

lorepregliasco : ?? EMA: il nostro comitato di esperti ha raggiunto la conclusione che il vaccino #AstraZeneca è sicuro e efficace - RobertoBurioni : EMA: il vaccino AstraZeneca è efficace, sicuro e ha un ottimo rapporto rischio-beneficio, ma le RARISSIME trombosi… - lorepregliasco : ?? EMA: il nostro comitato di esperti ha raggiunto la conclusione che il vaccino #AstraZeneca *non* è associato con… - MassimoChiaram7 : RT @SkyTG24: 'I benefici sono superiori ai rischi' ha affermato la direttrice di Ema Emer Cooke argomentando il via libera al vaccino #Astr… - SimoneAngelanto : RT @SkyTG24: 'I benefici sono superiori ai rischi' ha affermato la direttrice di Ema Emer Cooke argomentando il via libera al vaccino #Astr… -