Ema “Vaccino AstraZeneca efficace | benefici superiori a rischi”

(Di giovedì 18 marzo 2021) AMSTERDAM (PAESI BASSI) (ITALPRESS) – “Siamo arrivati a una conclusione: ilcontro il coronavirus e isono ampiamenteai, non sono emersi legami tra iled eventi tromboembolici. Faremo degli studi specifici sugli effetti collaterali, e restiamo fiduciosi sui vaccini che sono fondamentali per la sfida che stiamo affrontando”. Lo ha detto Emer Cooke, direttore esecutivo dell’Agenzia Europea per i Medicinali (Ema), nel corso di una conferenza stampa sulla revisione dei vaccinicontro il Covid-19. Dagli accertamenti è emerso che i casi di trombosi ed embolie sui vaccinati sono inferiori, come incidenza, rispetto alla popolazione generale.(ITALPRESS). su Il Corriere della ...

Advertising

RobertoBurioni : EMA: il vaccino AstraZeneca è efficace, sicuro e ha un ottimo rapporto rischio-beneficio, ma le RARISSIME trombosi… - lorepregliasco : Quindi oggi EMA su #AstraZeneca dirà quello che ha sempre detto (è efficace, i benefici superano i rischi, al massi… - lorepregliasco : ?? EMA: il nostro comitato di esperti ha raggiunto la conclusione che il vaccino #AstraZeneca è sicuro e efficace - iamjohnlan : RT @lorepregliasco: ?? EMA: il nostro comitato di esperti ha raggiunto la conclusione che il vaccino #AstraZeneca è sicuro e efficace - Lorenz82912589 : RT @Agenzia_Ansa: 'Il vaccino AstraZeneca è sicuro, efficace, i benefici sono superiori ai rischi ed escludiamo relazioni tra casi di tromb… -

Ultime Notizie dalla rete : Ema Vaccino

Per l'AstraZeneca è un'sicuro ed ...IlAstraZeneca è sicuro ed efficace contro il Covid - 19 e non è associato ad aumento di rischi di trombosi. Lo afferma l', l'Agenzia europea del farmaco IlAstraZeneca "è sicuro ed efficace" contro il Covid - 19 e non è associato ad aumento di rischi di trombosi. Lo afferma l', l'Agenzia europea del ...parametro imprescindibile nella valutazione di un vaccino, appare saldo. Scongiurato un effetto sulla coagulazione. Le parole di Emer Cooke, direttrice di Ema: “Il vaccino AstraZeneca è sicuro, ...Atteso l'ok in Italia e in Europa dopo la sospensione per gli eventi trombo-embolici. L'Oms: "Benefici superiori ai rischi" ...