Ema | il vaccino AstraZeneca è sicuro Draghi | vaccinazioni già da domani

I vaccini AstraZeneca non comportano il rischio di un aumento degli eventi tromboembolici nelle persone vaccinate rispetto all'incidenza di questi eventi nella popolazione in generale, ma possono invece prevenire questi stessi eventi proprio perché sono efficaci conto il Covid-19, che può causarli. Sono le conclusioni principali dell'indagine scientifica condotta dal Comitato sulla farmacovigilanza e la valutazione dei rischi (Prac) dell'Ema, l'Agenzia europea per i medicinali, sugli eventi tromboembolici riportati su alcune persone a cui è stato somministrato il vaccino anti-Covid AstraZeneca e sugli eventuali legami fra queste patologie e la vaccinazione."Il vaccino di AstraZeneca è sicuro ed efficace nella prevenzione del covid-19 benefici continuano a essere molto superiori che i ...

