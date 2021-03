Elodie racconta l’amore per Marracash | “Innamorata pazza di lui”

Leggi su dilei

(Di giovedì 18 marzo 2021)pere un legame fortissimo che li ha portati a formare una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. “Io penso che questa che questa che sto vivendo sia la storia della mia vita – ha confessato la trentenne romana, parlando del rapper -. Ci sono momenti dove tutto si incastra perfettamente. Capita poche volte, anzi, potrebbe anche non capitare mai, ci vuole un po’ di fortuna”. Una storia d’amore, quella fra i due cantanti, nata durante la collaborazione per il singolo Margarita nel 2017. Da quel primo incontro non si sono più lasciati e oggi non potrebbero essere più felici. “Non so veramente che cosa significhi essere una coppia di riferimento – ha confidato-, so solo che sonopersa di lui come essere umano. Non ho mai ...