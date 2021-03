Elisa Isoardi è già la più amata sull’Isola dei famosi (Foto)

(Di giovedì 18 marzo 2021) Con i primi giorni da naufragasegna già un primo punto a suo favore perchédeiè già la più). Troppo presto per dirlo ma la conduttrice parte con un buon vantaggio, anche se nei reality show tutto può cambiare da un momento all’altro. Laè partita con la migliore delle intenzioni e si è anche preparata molto prima di tuffarsi in questa avventura. Non a caso sull’elicottero non era solo la più attesa dal pubblico ma anche la più felice.parte con un cuore già conquistato, quello di Ferdinando Guglielmotti, anche se a lei questo corteggiamento non fa molto piacere. Tutto il suo gruppo di Rafinados è dalla sua parte, tutti le chiedono consigli mentre iniziano i primi ...

Advertising

Giornaleditalia : Isola dei Famosi 2021, Elisa Isoardi leader indiscussa: 'E' la migliore di tutti' - curvanord967 : RT @dea_channel: comunque la divina Elisa Isoardi è già la regina dell'isola ??????????? - GossipItalia3 : Isola dei Famosi 2021, tutti pazzi per Elisa Isoardi: «È una leader naturale» #gossipitalianews - ChiaraIvancic01 : Elisa Isoardi mi sta sulle ovaie #isola - basicbbic : RT @dea_channel: comunque la divina Elisa Isoardi è già la regina dell'isola ??????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Elisa Isoardi

Non a caso, ancora prima di approdare in Honduras si è infatuato della compagna d'avventura. L'ex conduttrice de La Prova del Cuoco, quando ha scoperto il suo interesse, ha reagito ...All'Isola ha espresso attrazione per la bellezza di, mentre tempo fa fu ospite in collegamento a Pomeriggio 5 e tentò di "sedurre" Barbara D'Urso: " D'Urso, io vorrei rinchiuderti nella ...Con i primi giorni da naufraga Elisa Isoardi segna già un primo punto a suo favore perché sull’Isola dei famosi è già la più amata (foto). Troppo presto per dirlo ma la conduttrice parte con un buon ...SFOGLIA ANCHE: Anna Tatangelo baciata dal sole, 4 scatti da urlo per i fan SFOGLIA ANCHE: Elisa Isoardi, il giro in bici diventa bollente SFOGLIA ANCHE: I veri nomi delle star italiane SFOGLIA ANCHE: ...