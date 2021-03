Elezioni Roma 2021: slitta la decisione sul candidato di centrosinistra (Di giovedì 18 marzo 2021) Nei giorni scorsi c’è stata una fuga di notizie secondo le quali sarebbe mancata solo l’ufficialità per rendere Roberto Gualtieri il candidato di centrosinistra nella corsa a Sindaco di Roma. Ieri però l’ex Ministro dell’Economia del Governo Conte, ha incontrato Enrico Letta, nuovo numero uno del Partito Democratico. Al termine dell’incontro è emerso che ancora non esiste ufficialità in merito e anzi la sinistra ha preso ancora del tempo per decidere il candidato per le Elezioni di Roma 2021. Nessuna decisione sul candidato del centrosinistra Al termine dell’incontro con Enrico Letta, neo segretario del Partito Democratico, l’ex Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha scritto un post su Facebook. «Ringrazio ... Leggi su romanotizie24 (Di giovedì 18 marzo 2021) Nei giorni scorsi c’è stata una fuga di notizie secondo le quali sarebbe mancata solo l’ufficialità per rendere Roberto Gualtieri ildinella corsa a Sindaco di. Ieri però l’ex Ministro dell’Economia del Governo Conte, ha incontrato Enrico Letta, nuovo numero uno del Partito Democratico. Al termine dell’incontro è emerso che ancora non esiste ufficialità in merito e anzi la sinistra ha preso ancora del tempo per decidere ilper ledi. NessunasuldelAl termine dell’incontro con Enrico Letta, neo segretario del Partito Democratico, l’ex Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha scritto un post su Facebook. «Ringrazio ...

Elezioni a Torino, prove di disgelo tra Pd e Cinque Stelle Alleanza reale a Roma, impossibile a Torino. Perché? Carretta. 'Impossibile no, ma le alleanze si costruiscono per qualcosa e non contro. Una premessa. Nel 2016 abbiamo subito una sconfitta ...

Elezioni Roma, il sondaggio: Raggi in testa, ma Gualtieri vincerebbe tutte le sfide a due La Repubblica Traballa l’asse Pd-M5S a Roma: Raggi attacca Zingaretti e Grillo applaude Chi si aspettava ormai una sicura alleanza fra Pd e M5s alle prossime elezioni amministrative ... Prima i dem hanno lanciato a Roma la candidatura a sindaco dell’ex ministro dell’economia Roberto ...

