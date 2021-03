Elezioni politiche in Olanda: il premier Rutte verso il quarto mandato (Di giovedì 18 marzo 2021) Secondo gli exit poll della tv pubblica olandese Nos, in Olanda i liberali di Vvd, il partito del premier Mark Rutte, sono in testa nelle Elezioni politiche con 35 seggi su 150. Il premier verso il quarto mandato. Al secondo posto ci sono i liberali di sinistra D66 che si aggiudicano 27 seggi, ne avevano 19 nel 2017, sorpassando il Pvv del populista di destra Geerts Wilders che, con 17 seggi ne perde 3 rispetto alle precedenti Elezioni. In calo anche i democristiani della Cda con 14 seggi rispetto ai precedenti 19. Calano anche i verdi di Gl con 8 seggi contro i 14 del 2017. Le ultime rilevazioni danno ai liberali 35 dei 150 seggi in Parlamento, contro i 33 della scorsa legislatura, seguiti dal D66 (centro-sinistra) ... Leggi su tpi (Di giovedì 18 marzo 2021) Secondo gli exit poll della tv pubblica olandese Nos, ini liberali di Vvd, il partito delMark, sono in testa nellecon 35 seggi su 150. Ilil. Al secondo posto ci sono i liberali di sinistra D66 che si aggiudicano 27 seggi, ne avevano 19 nel 2017, sorpassando il Pvv del populista di destra Geerts Wilders che, con 17 seggi ne perde 3 rispetto alle precedenti. In calo anche i democristiani della Cda con 14 seggi rispetto ai precedenti 19. Calano anche i verdi di Gl con 8 seggi contro i 14 del 2017. Le ultime rilevazioni danno ai liberali 35 dei 150 seggi in Parlamento, contro i 33 della scorsa legislatura, seguiti dal D66 (centro-sinistra) ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sondaggio, se si andasse alle elezioni politiche la Lega si confermerebbe il primo partito con il 24,2% dei consens… - brughen : RT @Fragment_84: Cari 'DelusidDallaLega', per cortesia, non ditecelo ora che non voterete mai più Lega (che non avete mai votato nel 99% de… - RenatoMaiaron : I risultati delle elezioni regionali in Germania e delle elezioni politiche in Olanda ci dicono che c’è un travaso… - nuvoletta04 : Il partito della #Canapa prende 10 milioni di voti alle prossime elezioni politiche. Come la mettiamo? #spininelfianco #megliolegale - CarloGarzia : @Hankness_ Il titolo era più lungo ma va bene così: “Il ruolo della Giunta delle elezioni nella Camera dei Deputati… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni politiche Mafia, Castelvetrano: adesso per Lillo Giambalvo arriva il sequestro dei beni ... mettendone in evidenza il particolare attivismo nel corso delle elezioni politiche del febbraio 2013. In tale contesto, si inseriscono le dichiarazioni del defunto collaboratore di giustizia ...

Il ruolo dell'Ue nella crisi politica in Georgia Pubblicato originariamente su Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa La crisi in Georgia si è aperta con le elezioni politiche dell'ottobre 2020, tacciate come illegittime dall'opposizione. Da allora solo i rappresentanti di Sogno Georgiano siedono in parlamento, mentre 54 dei 60 seggi ottenuti dai partiti ...

I renziani tengono d'occhio i candidati nelle prossime elezioni politiche - ItaliaOggi.it Italia Oggi A ex consigliere comunale Castelvetrano sequestrati beni per un mln di euro Facebook Shares Beni per un valore di circa un milione di euro sono stati sequestrati dal Ros di Trapani a Calogero Giambalvo, alla moglie, Ninfa Vincenzini e al prestanome Roberto Siragus. Il provved ...

La scelta di Beppe Sala, i risultati delle elezioni in due land tedeschi, l’America di Biden Le elezioni amministrative italiane sono state rimandate all ... che nei prossimi mesi la rigenerazione urbana trovi il posto che merita nell’agenda dei politici che si troveranno ad affrontarla, dal ...

... mettendone in evidenza il particolare attivismo nel corso delledel febbraio 2013. In tale contesto, si inseriscono le dichiarazioni del defunto collaboratore di giustizia ...Pubblicato originariamente su Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa La crisi in Georgia si è aperta con ledell'ottobre 2020, tacciate come illegittime dall'opposizione. Da allora solo i rappresentanti di Sogno Georgiano siedono in parlamento, mentre 54 dei 60 seggi ottenuti dai partiti ...Facebook Shares Beni per un valore di circa un milione di euro sono stati sequestrati dal Ros di Trapani a Calogero Giambalvo, alla moglie, Ninfa Vincenzini e al prestanome Roberto Siragus. Il provved ...Le elezioni amministrative italiane sono state rimandate all ... che nei prossimi mesi la rigenerazione urbana trovi il posto che merita nell’agenda dei politici che si troveranno ad affrontarla, dal ...