Elezioni comunali a Roma, Raggi avanti nei sondaggi seguita da Bertolaso. Dietro: Gualtieri e Calenda (Di giovedì 18 marzo 2021) Secondo l’ultimo sondaggio Izi sulle prossime Elezioni comunali a Roma, realizzato per il quotidiano la Repubblica, la sindaca uscente Virginia Raggi sarebbe in testa nelle intenzioni di voto dei cittadini, seguita in seconda posizione da Guido Bertolaso, attuale consulente della Regione Lombardia per l’emergenza Coronavirus. Al terzo posto l’ex ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, seguito dal leader di Azione Carlo Calenda. A chiudere, al quinto posto, Vittorio Sgarbi. Il sondaggio è basato su 1.042 interviste realizzate tra il 15 e il 16 marzo. Raggi è accreditata del 26,2% dei consensi. Bertolaso, se si candidasse per il centrodestra, avrebbe il 19,7%. Mentre ... Leggi su open.online (Di giovedì 18 marzo 2021) Secondo l’ultimoo Izi sulle prossime, realizzato per il quotidiano la Repubblica, la sindaca uscente Virginiasarebbe in testa nelle intenzioni di voto dei cittadini,in seconda posizione da Guido, attuale consulente della Regione Lombardia per l’emergenza Coronavirus. Al terzo posto l’ex ministro dell’Economia Roberto, seguito dal leader di Azione Carlo. A chiudere, al quinto posto, Vittorio Sgarbi. Ilo è basato su 1.042 interviste realizzate tra il 15 e il 16 marzo.è accreditata del 26,2% dei consensi., se si candidasse per il centrodestra, avrebbe il 19,7%. Mentre ...

Advertising

you_trend : ?? #BREAKING Elezioni comunali a #Roma: il candidato del PD sarà l'ex Ministro Roberto #Gualtieri - VincenzoOrab96 : @florabarral @mcalcan @Alessan76040555 La questione stadio può essere al centro delle elezioni comunali, Sala ha tr… - toreobinu1 : #Pd #Letta: Erasmus obbligatorio per gli studenti universitari e voto ai sedicenni cominciando dalle elezioni comun… - MaestroSMorra : #elezioni #tavolodigitale #programma Continua il nostro percorso La Napoli che vogliamo per la costruzione dal bas… - PalermoToday : Pd, 5 donne e 5 uomini nominati nei dipartimenti: scriveranno il programma per le Comunali -