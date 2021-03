Elena Santarelli | il triste racconto | “Ho avuto minacce d’aborto”

(Di giovedì 18 marzo 2021) La bellissimaha rilasciato un intervista al giornale TuStyle, vediamo insieme che cosa ha dichiarato stupendo tutti.e laconfessioneUna donna bellissima, stiamo parlando di, che nelle ultime ora ha fatto una rivelazione che nessuno si aspettava. Vediamo quando e cosa è successo alla modella e showgirl italiana tanto amata dal pubblico a casa.e ilUna donna sempre molto forte in tutto quello che le è successo nella vita, e nelle ultime ore ha stupito tutti con una lunga intervista alle pagine del giornale TuStyle, stiamo parlando di. LEGGI ...

torna a parlare della sua vita e, ancora una volta, è esempio delle donne che non hanno avuto una gravidanza facile. Da poco è diventata testimonial per il brand Manila Grace posando ..., il ricordo sulla prima gravidanza: 'Rischiavo di perdere Giacomo', bellissima showgirl, é da poco diventata testimonial per il brand Manila Grace, pertanto ha ...Elena Santarelli "Ho rischiato di perdere Giacomo", il racconto choc sul suo passato e la sua gravidanza: "Minacce di aborto e.." ...Michelle Obama si è schierata a fianco di Meghan Markle dopo l'intervista choc a Oprah Winfrey. Ecco le sue parole a NBC Today ...