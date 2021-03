Eduardo Scarpetta | da L’Amica Geniale a Carosone | tutto sull’attore

(Di giovedì 18 marzo 2021)sta per ritornare in tv, dopo il successo de ‘’. Scopriamo qualche curiosità in più su di lui. Il bravissimo attore napoletano interpreterà stavolta il ruolo di Renato, il grande cantante napoletano. Il film tv ha appunto l’obiettivo di far conoscere, a chi è troppo giovane, la sua musica ed il grande impatto che lui ha avuto sulla storia musicale italiana. Ecco chi è, l’attore che vestirà i suoi panni.chi è: la carriera e la vita privata dell’attore Attore italiano e discendente di una famiglia di artisti,è figlio degli attori Maria Basile e Mario, scomparso ...

Raicomspa : ???? #CaroselloCarosone racconta il successo internazionale di #RenatoCarosone, il musicista italiano più famoso al m… - zazoomblog : Tutto su Renato Carosone e Eduardo Scarpetta - #Tutto #Renato #Carosone #Eduardo - Agenzia_Dire : Renato #Carosone torna a vivere grazie a un film per la tv. Protagonista Eduardo Scarpetta, trisnipote del leggenda… - cheTVfa : Prima prova da protagonista per #EduardoScarpetta - il bisnonno era fratello di De Filippo - che vedremo questa ser… - cheTVfa : #EduardoScarpetta è Renato Carosone: 'A 27 anni il mio primo ruolo da protagonista. Orgoglioso del mio nome'

E proprio in occasione di Carosello Carosone , film diretto da Lucio Pellegrini con protagonista, in onda su Rai 1 oggi 18 marzo, il duo presenterà sui canali Facebook , Instagram , ...Tra i volti più promettenti della nuova generazione di attori napoletani c'è sicuramente, napoletano, 27 anni, con all'attivo lavori importanti a teatro e al cinema, dove ha lavorato con nomi altisonanti che vanno da Roberto Andò a Mario Martone, fino alla Tv, per la ...Musica leggerissima? No, non solo, perché Colapesce e Dimartino sono anche dei cinefili incalliti. Ecco i loro consigli, tra Herzog e Bergman ...“Carosello Carosone” è un film per la TV che omaggia il genio di Renato Carosone, nato a Napoli nel 1920. Un artista in grado di portare la musica partenopea e italiana nel mondo. La pellicola, prodot ...