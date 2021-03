Eduardo Scarpetta | Carosone | L’Amica geniale e il mistero della fidanzata

Leggi su gossipetv

(Di giovedì 18 marzo 2021)nasce nel 1993 ed è considerato uno degli attori più promettenti del panorama italiano cinematografico e teatrale. L’arte è di casa per il ragazzo. Basti pensare che il giovanotto ha come trisavolo. Esatto: trattasi di un caso di omonimia tra parenti. Per chi non lo sapesse, il trisavolo, è nato L'articolo proviene da Gossip e Tv.