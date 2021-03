Economia Usa | la Fed vede al rialzo il Pil del 2021 | dal +4 | 2 al 6 | 5%

(Di giovedì 18 marzo 2021) Il Pil Usa è atteso a una crescita del 6.5% nel. La stima della Fed è migliore della precedente. Tassi di interesse fermi. WASHINGTON (USA) – Il Pil degli Stati Uniti dovrebbe crescere del 6,5% nel. La stima è della Federal Reserve. Lo stesso istituto, a dicembre, aveva stimato un aumento del 4,2%. Un significativo passo in aumento per la primaglobale. Nel 2022, poi, la crescita si attesterà al 3,3%. Le parole di Powell I dati sono stati diffusi dal presidente della Fed, Jerome Powell, il quale ha dichiarato che la banca centrale continuerà a sostenere l’per tutto il tempo necessario. “Il peggio per l’è stato evitato, ma nessuno deve di compiacersi. La ripresa economica americana sta guidando quella mondiale. La domanda americana sosterrà l’attività ...

23,1 punti) 13:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 700K unità; preced. 712K unità) 15:00: Leading indicator, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,5%) Lunedì 22/03/2021 15:...Già oggi, il GDPNow della Fed di Atlanta, il tracciatore in tempo reale del Pil, prevede una crescita dell'al 5,9% nel primo trimestre. Panna montata, ovviamente. Ma con in cima la ...i sussidi settimanali alla disoccupazione e l'indice anticipatore Usa. In calendario le decisioni sui tassi in Gran Bretagna, Norvegia e Turchia. Previsti i discorsi di Lagarde e de Guindos della Bce.Il migliore dei mondi possibili, salvo un colpo di coda della pandemia negli Usa, visto che la banca centrale guidata ... «Continueremo a sostenere l'economia statunitense finché sarà necessario», ha ...