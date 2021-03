Ecco la risposta di Emilia Clarke alla facialist che le ha detto «dovresti fare un filler»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 18 marzo 2021) 34 anni, un volto angelico e un forte accento British, noto a chi guardava Il Trono di Spade in lingua originale, Emilia Clarke ha mostrato la porta (letteralmente) alla facialist che le ha consigliato di sottoporsi a un trattamento iniettivo, vale a dire il classico filler viso. E dire che, quando è accaduto questo episodio, l’attrice londinese aveva appena 28 anni! Come ha raccontato in una lunga intervista rilasciata a “Elle UK”, «non sentivo allora la necessità di fare un filler e non la sento ora. Il che non significa escluderlo categoricamente per il futuro, potrò sicuramente cambiare idea. Ma non mi piace che ormai sembri la regola doversi sottoporre al filler viso». Emilia Clarke ha aggiunto che non le è capitato solo quella volta, di sentirsi dire che era giunto il momento di fare un filler, e che ogni volta si è trovata a dover difendere la sua posizione. «A 34 anni mi piace l’idea che il mio volto rifletta il tempo che ho trascorso su questa terra, è un compromesso che accetto», ha commentato Clarke, beauty ambassador del marchio Clinique.