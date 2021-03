Ecco il nuovo regolamento Ue sui contenuti terroristici online (Di giovedì 18 marzo 2021) L’Unione europea, in coerenza con la recente EU Security union strategy, ha adottato lo scorso 16 marzo il nuovo regolamento relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online, preordinato a impedire ai terroristi di utilizzare la rete del web e i social network per l’attività di reclutamento e incitamento alla radicalizzazione e alla violenza. Scopo della strumento normativo, di portata generale e volutamente self-executing, è quello di fornire agli Stati membri e alle loro autorità di law enforcement, uno strumento che legittimi la richiesta ai provider di pronta rimozione dal web dei contenuti di matrice terroristica. Del resto, i social network e le piattaforme online sono ormai da tempo strumenti di rapida diffusione dell’incitazione alla ... Leggi su formiche (Di giovedì 18 marzo 2021) L’Unione europea, in coerenza con la recente EU Security union strategy, ha adottato lo scorso 16 marzo ilrelativo al contrasto della diffusione di, preordinato a impedire ai terroristi di utilizzare la rete del web e i social network per l’attività di reclutamento e incitamento alla radicalizzazione e alla violenza. Scopo della strumento normativo, di portata generale e volutamente self-executing, è quello di fornire agli Stati membri e alle loro autorità di law enforcement, uno strumento che legittimi la richiesta ai provider di pronta rimozione dal web deidi matrice terroristica. Del resto, i social network e le piattaformesono ormai da tempo strumenti di rapida diffusione dell’incitazione alla ...

Advertising

HuffPostItalia : Nuovo, dimezzato e a guida Locatelli. Ecco il Cts dell'era Draghi - sole24ore : Ci sono tre modi per tornare a #viaggiare liberamente. Ecco il nuovo pass #Ue per far ripartire il #turismo in vist… - ZZiliani : Ecco le facce di chi decide campionati e scudetti in Italia. Da #Nicchi siamo passati a #Trentalange e il nuovo cor… - madiscasa : Buongiorno ? Ecco un nuovo immobile in vendita. Maggiori informazioni le trovi nel link qui sotto ??????????????… - francescanverbo : SAN GIUSEPPE (-1) Ecco, altre foto arrivate per l'omaggio a San Giuseppe. ?? Comunità MFVI di Reggio Emilia (It), M… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco nuovo Maneskin in concerto, tutte le date del tour 2022 Ecco il calendario con tutte le date. Il tour dedicato alla presentazione del nuovo disco " Teatro d'Ira - Vol.1 ", partirà dalla capitale il 14 dicembre 2021 per poi concludersi il 23 aprile 2022 ...

Addio per sempre alle incrostazioni di calcare nel lavandino con questo ingrediente che abbiamo spesso in cucina ...lavandino Per raggiungere il nostro obiettivo e per ottenere un lavandino che sembri come nuovo, l'...SPECIALE - SOLO OGGI Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta Ecco ...

La Biellese riparte: ecco nuovo format e avversarie Prima Biella ATE: ecco il nuovo packaging Un design rinnovato, che presta la massima attenzione alla riconoscibilità del marchio: ecco il nuovo packaging ATE. “Innovazione a colpo d’occhio”: con questo claim ATE, b ...

Ferrari SF21: ecco cosa hanno insegnato i test in Bahrain La Rossa ha un potenziale maggiore di quello che si è visto nei tre giorni di Sakhir: le analisi dei dati che hanno fatto seguito ai test hanno dato delle indicazioni precise sulla rinnovata monoposto ...

il calendario con tutte le date. Il tour dedicato alla presentazione deldisco " Teatro d'Ira - Vol.1 ", partirà dalla capitale il 14 dicembre 2021 per poi concludersi il 23 aprile 2022 ......lavandino Per raggiungere il nostro obiettivo e per ottenere un lavandino che sembri come, l'...SPECIALE - SOLO OGGI Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta...Un design rinnovato, che presta la massima attenzione alla riconoscibilità del marchio: ecco il nuovo packaging ATE. “Innovazione a colpo d’occhio”: con questo claim ATE, b ...La Rossa ha un potenziale maggiore di quello che si è visto nei tre giorni di Sakhir: le analisi dei dati che hanno fatto seguito ai test hanno dato delle indicazioni precise sulla rinnovata monoposto ...